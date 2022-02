La selecció jugarà un amistós contra Grenada

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:53

La Federació Andorrana de Futbol va confirmar ahir que la selecció absoluta masculina disputarà un partit amistós contra Grenada el 28 de març a l’Estadi Nacional durant l’aturada internacional que hi haurà durant el mes de març. Grenada és un país caribeny format per diverses illes i la seva selecció masculina ocupa el lloc 168è del rànquing de la FIFA (Andorra és la 155a).En l’àmbit futbolístic, Grenada no s’ha classificat mai per disputar un Mundial ni una Copa d’Or (el torneig continental de la Concacaf). A la Lliga de les Nacions de la seva confederació va aconseguir l’ascens a la Primera Divisió després d’acabar campiona en un grup amb la Guaiana Francesa, Belize i la Federació de Saint Kitts i Nevis.A més d’aquest duel a l’Estadi Nacional, la FAF també està treballant per poder tancar un altre amistós durant aquesta aturada, ja que enguany la Nations League canvia de calendari. A causa de la disputa del Mundial de Qatar al novembre, la competició de la UEFA arrencarà al juny i l’aturada del març serà l’última per preparar el torneig abans que arrenqui.