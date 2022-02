El MoraBanc suma la primera derrota amb David Eudal a la banqueta, contra l’Hamburg

El MoraBanc Andorra va sumar ahir la primera derrota des de l’arribada de David Eudal després de caure per 78 a 85 al Poliesportiu d’Andorra. En un duel que va arrencar de manera gairebé immaculada per als tricolors, l’equip va anar caient a partir del segon quart i, tot i mantenir-se viu fins a gairebé el final i no deixar-se anar en cap moment, no van poder contrarestar l’encert dels alemanys i, especialment, un immens Jaylon Brown, que va dur de corcoll la defensa del MoraBanc anotant 32 punts. Per acabar-ho d’adobar, Babatunde Olumuyiwa va haver de deixar el parquet

