Els dakarians Laia Sanz i Mathieu Baumel, a l'última prova de les GSeries

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:52

Els pilots arribats del Dakar Laia Sanz i Mathieu Baumel participaran dissabte a l’última prova de l’edició del 2022 de les Crèdit Andorrà GSeries, que es farà al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. A més, Marc Gené, que també va disputar la cursa del cap de setmana passat, repetirà presència al traçat encampadà.L’última prova de les Crèdit Andorrà GSeries arribarà amb emoció màxima i tot per decidir, ja que després de les tres primeres curses encara no hi ha cap campió de manera matemàtica. A la categoria reina, la Giand, Nil Solans ho te tot de cara per endur-se el triomf a la general, però Raül Ferré encara té possibilitats. En dues rodes motrius, Di-Fante i Baltolu lluitaran pel campionat, mentre que en Side by side, José Roger ho te tot de cara per repetir victòria. Per últim, en els Ice Gladiators, Maxime Emery és el favorit, però haurà de vigilar els germans España.