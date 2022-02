El saig embarga 37.587 euros a l'Andorra

El requeriment afecta l’associació i els diners corresponen a la demanda de Viatges Espanya

El saig Xavier Granyó va acordar l’embargament de 37.587, 45 euros a l’associació esportiva FC Andorra, presidida per Albert Ferré (l’entitat que gestiona la base i està fora de la SAOE propietat de Gerard Piqué i Clayton, i que comanda el primer equip) a petició de la societat Viatges Espanya, propietat de l’expresident Lluís España, que proporcionava el servei de transport als diferents equips de l’entitat.



En el seu moment, España va presentar dues demandes a la Batllia contra el club per recuperar els diners que havia posat de la seva butxaca, i també per cobrar els diners derivats dels serveis