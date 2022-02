El mundial de Triatló d'hivern comptarà amb més de 250 atletes

Actualitzada 03/02/2022 a les 20:44

La segona edició del campionat del món de triatló d'hivern i la primera del duatló d'hivern, una competició que porta la marca Ironman i l'organitza Andorra Multiesport Festival comptarà amb la participació de més de 250 atletes de 21 nacionalitats diferents, segons informa l'executiu en un comunicat. La cerimònia inaugural s'ha celebrat aquesta tarda a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria amb la desfilada dels països participants i amb la presència de diverses autoritats.Naturland acollirà fins diumenge aquests dos esdeveniments esportius, on els millors atletes d'aquests disciplines competiran per aconseguir els títols mundials en les categories elit, Sub-23, júnior i para-atletes. La novetat d'enguany més destacada és el nou format de les proves, ja que els atletes completaran vuit quilòmetres de cursa a peu, catorze de BTT i dotze d'esquí de fons, però hauran de fer cinc transicions i dues voltes de cada tram, el que suposa que començaran amb una volta complerta al circuit per la carrera a peu, per saltar després a la bicicleta i continuar amb l’esquí de fons. Així, un cop completada la primera volta deixaran l’esquí de fons per iniciar de nou el circuit amb la cursa a peu, unes modificacions que no afectaran el recorregut dels grups d’edat i els para triatletes, segons informa Govern.Una altre novetat a destacar de la segona edició és el canvi en la cursa per relleus en equips mixtes. Seguint les directius que aplica la World Triatlon des d’inicis d’aquest 2022, l’ordre de realització de les proves serà: home-dona-home-dona. Els equips hauran de completar dues voltes al circuit d’1,1 km de cursa a peu, de 2,2km de BTT i de 2.2 d’esquí de fons. A més per primera vegada en els 24 anys d'història de l'esdeveniment, el duatló d'hivern farà el seu debut al calendari. En aquest sentit, el format run-ski del duatló elimina el segment de ciclisme, amb una cursa de 4 km i un segment d'esquí de 6 km repetit tres vegades en total, donant al públic diverses oportunitats per seguir als atletes.