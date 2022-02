Alfons Godall deixa la Fundació del Barça per un tuit sobre Rafa Nadal

Actualitzada 03/02/2022 a les 10:15

La piulada amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la @FundacioFCB per la pressió d’algunes empreses i mitjans.

No vull costar ni un cèntim al @FCBarcelona_cat ni renunciar a la llibertat d’expressió.

En consqüència, renuncio al càrrec.

Merci!! — Alfons Godall II*II (@alfons_godall) February 2, 2022

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II (@alfons_godall) January 31, 2022

Alfons Godall va anunciar ahir a la nit a Twitter que renunciava a continuar sent vicepresident de la Fundació del Futbol Club Barcelona per no perjudicar l'entitat. L'empresari català resident a Andorra va fer un tuit sobre Rafa Nadal després d'aconseguir el 21è Grand Slam diumenge a l'Open d'Austràlia que ha generat molta polèmica perquè assegurava que el tennista mallorquí "m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic".Godall es va acomiadar anit del càrrec argumentant que l'opinió que havia donat sobre Nadal podia perjudicar a la Fundació "per la pressió d’algunes empreses i mitjans" ja que s'havia començat a fer públic que alguns patrocinadors havien anunciat que deixaven de col·laborar amb l'entitat per les afirmacions que ell havia fet. El fins ahir vicepresident de l'entitat i exvicepresident del club blaugrana en la primera etapa de Joan Laporta va remarcar que "no vull costar ni un cèntim" a la Fundació del Barça per la pèrdua de donacions d'empreses i que abandona la responsabilitat que tenia perquè tampoc no "vull renunciar a la llibertat d'expressió".Alfons Godall va traslladar la residència i part de l'activitat empresarial a Andorra fa dos anys per les bones condicions que va explicar que va trobar al Principat per tractar al seu fill, afectat per un transtorn de l'espectre de l'autisme.