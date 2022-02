Vicky Jiménez Kasintseva entra al Top 200 mundial

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:43

Vicky Jiménez Kasintseva segueix progressant a poc a poc i ja ha entrat dintre del Top 200 mundial després de la participació a la fase prèvia de l’Open d’Austràlia, on va aconseguir superar la primera ronda. Després de l’última actualització de la classificació de la WTA, la jove tennista ocupa el lloc 195, la millor classificació històrica.A més, Jiménez Kasintseva segueix com a la segona millor tennista del rànquing menor de 19 anys, només per darrere de Coco Gauf, que ocupa el vintè lloc a la classificació de la WTA. Pel que fa al rànquing mundial júnior, la tennista, que ja gairebé no disputa tornejos d’aquesta categoria, és sisena.Després de la participació a l’Open d’Austràlia, Jiménez Kasintseva està realitzant ara un cicle de preparació i no està previst que torni a les pistes fins a final de mes amb dos tornejos WTA a Mèxic, els de Guadalajara i Monterrey.