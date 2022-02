Penya d'Andorra i UE Extremenya comparteixen el lideratge

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:46

La Penya d’Andorra i la UE Extremenya comparteixen el lideratge de la Lliga Unida empatats a punts després de guanyar els partits del cap de setmana i aprofitar la jornada de descans de l’anterior líder, l’FS la Massana. Pel que fa a la Penya d’Andorra, va golejar per 7 a 1 el filial de la UE Engordany, mentre que l’Extremenya es va imposar per 2 a 4 al Ranger’s. En tercer lloc, a un punt dels líders, hi ha l’FS la Massana, i el quart, a tres punts, és el Santa Coloma B.D’altra banda, avui es recupera un duel ajornat de la Lliga Multisegur que enfrontarà Ordino i FC Santa Coloma, que es podrà seguir en directe a Diari TV a les 20.45 hores.