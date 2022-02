Actualitzada 02/02/2022 a les 18:11

Mario Da Cruz ha competit a la Copa d'Europa de boardecross de Dolni Morava, a la República Txeca i ha quedat 54è. El circuit era petit, amb tres corbes i tres salts, i és per això que Da Cruz ha tingut problemes per gestionar la cursa. "Tot l'equip teníem esperança en què passés les primeres rondes" ha explicat el rider andorrà, que ha entrat a setzens de final. A més, ha comunicat que "a l'start m'he quedat una mica enrere i després els he agafat, però ja anava darrere".