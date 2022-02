El saig embarga 37.587 euros a l'FC Andorra

Actualitzada 02/02/2022 a les 12:38

L'associació esportiva del FC Andorra haurà d'abonar un total de 37.587,45 euros a l'expresident del club tricolor Lluís España, en concepte de la sentència dictada per la Batllia del 16 de juny de 2020 a sol·licitud de l'empresa de l'expresident, Viatges Espanya, que el Superior va confirmar el 20 de juliol del 2021, tal com assenyala un requeriment del saig que s'ha publicat al BOPA d'aquest dimecres. La citació va adreçada al president actual de l'associació esportiva, Albert Farré.En aquest sentit, l'Andorra ha de satisfer aquesta quantitat "a manca de proposta o d'acord seguint l'ordre fixat a l'article 108, de la Llei de bases de l'ordenament tributari". El text, a més, indica que l'embargament s'efectuarà en un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des d'avui. La reclamació no afecta la SAOE (Societat Anònima amb Objecte Esportiu) de l'FC Andorra comandada per Gerard Piqué.L'Andorra pot evitar l'embargament o deixar-lo sense efecte mitjançant la consignació prop del despatx professional de saig, de l'import que és objecte de l'embargament en qualsevol moment anterior o posterior a la pràctica d'aquest, tot i que amb independència de la seva impugnació, es practicarà igualment. D'altra banda, l'edicte especifica que l'acord d'embargament pot ser impugnat davant del batlle o del Tribunal que ha dictat la resolució judicial que es pretén executar, en el termini màxim de tretze dies hàbils des d'avui.