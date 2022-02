El Morabanc busca la tercera victòria, contra l'Hamburg

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:47



El duel d’aquesta nit contra l’Hamburg serà el primer en què la capacitat del Poliesportiu podrà tornar a ser del cent per cent. Serà necessària mascareta FFP2 i el passaport covid.

El MoraBanc Andorra buscarà tancar aquesta nit una setmana fantàstica amb la tercera victòria consecutiva en el duel contra l’Hamburg Towers al Poliesportiu (20.00 hores). Els tricolors han mostrat un canvi de cara amb l’arribada d’Eudal que s’ha traduït en dos triomfs, i l’objectiu no serà cap altre que mantenir aquesta línia dels últims duels per fer un pas més cap a la següent ronda de l’Eurocup. Amb la classificació per a vuitens ja pràcticament amarrada, el gran objectiu serà acabar entre els quatre primers per assegurar-se el factor pista, com a mínim, a l’eliminatòria de vuitens de final, que es disputarà a partit únic.Sobre el canvi anímic dels últims partits, el tècnic ajudant, Paco Vázquez, va explicar ahir que “el treball ja estava sent bo i s’estava fent una bona feina, però guanyar ajuda i hem de seguir confiant”, i va afegir que “hem de viure l’avui, i igual que no ens havíem de capficar amb les derrotes tampoc ho hem de fer ara amb aquesta victòria contra el Madrid”. De la seva banda, Codi Miller-McIntyre va assenyalar que “la victòria a Madrid pot ajudar perquè demostra que podem guanyar contra qualsevol, però al final hem d’estar centrats i concentrats”.El MoraBanc Andorra, però, haurà de tornar a afrontar el partit en quadre igual que va passar a Madrid, ja que Amine Noua, amb seqüeles de la covid-19, i Clevin Hannah, amb molèsties musculars, encara no podran jugar, i s’afegiran a les baixes de Tyson Pérez, David Jelínek, Gal Mekel i Conor Morgan. Així doncs, els tricolors tornaran a tenir un roster de nou jugadors per al duel contra els alemanys. L’Hamburg, precisament, tampoc arriba en una situació gaire millor, i és que ha patit casos de covid-19 en els últims dies i també és una incògnita saber amb quants efectius podrà arribar al duel del Poliesportiu.Malgrat aquestes absències del rival, el conjunt alemany és un equip dur que arriba amb la voluntat d’endur-se el triomf. Sobre l’Hamburg, Paco Vázquez va destacar que “té un estil de córrer molt i fer una defensa molt agressiva, similar a com podria jugar el Manresa”, i va agregar que “nosaltres també volem jugar així i hem d’intentar pensar en nosaltres més que en el que pugui fer el rival”. De la seva banda, Codi Miller-McIntyre va manifestar que “hem de mantenir la concentració que hem tingut els últims partits perquè ells són un bon equip que juga molt ràpid i ens donaran molta feina”, i va cloure que “hem de ser intensos en defensa i ajudant-nos, i això ens donarà opció de guanyar”.