Sandra Herver acaba en onzena posició a Pamplona

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:51

Sandra Herver va finalitzar en onzena posició en la modalitat de kumite a la prova de les Series A Premier League que va celebrar-se a Pamplona. La competidora de la FAK va caure eliminada en primera ronda contra l’espanyola Carlota Fernández per un marcador de 4 a 2 en un combat amb polèmica per les decisions dels jutges. La lluitadora espanyola va acabar classificant-se per a la final i això va fer que Herver entrés dins de la repesca, en què no va poder superar la seva rival austríaca després de caure derrotada per 10 a 3.Andorra va tenir representació també en la modalitat de kata, que va comptar amb la participació de Silvio Moreira. Un desequilibri va restar-li punts finalitzant sisè dels 12 competidors que hi havia al seu grup, que va suposar que acabés classificat en 41a posició.A més, el president de la federació, Xavier Herver, va renovar el títol de coach mundial.