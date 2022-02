Les instal·lacions esportives recuperen la capacitat plena

Els esdeveniments esportius que se celebrin a partir d’avui podran tornar a tenir el cent per cent de capacitat després de l’actualització de les mesures per frenar la pandèmia aprovada ahir pel consell de ministres. El decret que va entrar en vigor la mitjanit passada deixa sense efectes la limitació d’aforament en les competicions esportives i permet que s’ompli el cent per cent de la capacitat de cadascun dels recintes.



En el cas dels interiors, serà obligatori l’ús de mascaretes FFP2 per a tots aquells esdeveniments amb més de 300 persones, mentre que en el cas de partits o competicions a