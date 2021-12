Xavi Casas diu adeu i tanca una trajectòria de 30 anys sobre dues rodes

Actualitzada 03/12/2021 a les 05:59

Xavi Casas va escenificar ahir el comiat i la retirada de la pràctica activa de l’esport després d’una carrera de 30 anys. El pilot va iniciar la carrera el 1991, competint al Mundial de biketrial i al de trial, i 20 dels quals ho va fer com a professional. Casas ha aconseguit, entre d’altres títols i distincions, un Campionat del Món de biketrial i un podi al darrer Trial de les Nacions, així com sis rècords Guinness en la disciplina de biketrial. El pilot, de 42 anys, molt emocionat, va explicar que ara s’allunyarà durant un temps del món del motor, tot i que “seguiré sortint en moto”, i espera en el futur poder ajudar els pilots joves. Va destacar que després de tants anys en solitari va passar per moments complicats i espera que la seva experiència pugui fer que les promeses del trial del país puguin fer grans actuacions.