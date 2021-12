Verdú arrisca però no pot acabar la primera mànega

Actualitzada 03/12/2021 a les 05:56

Joan Verdú no va poder completar la primera mànega en l’estrena de la temporada de Copa d’Europa de gegant a l’estació suïssa de Zinal. Verdú va plantejar una cursa agressiva, amb velocitat i atacant els revolts, amb la intenció d’anar a totes. Una vegada superada la primera part de la cursa, l’andorrà marcava el 18è temps de mànega amb un +0”50, però en arribar a la part plana no va poder passar una porta i va sortir del traçat, per la qual cosa va quedat a fora. Fred Beauviel, el tècnic de l’esquiador andorrà, va valorar que Verdú “ha intentat coses, i a vegades passa, i a vegades no passa”. L’equip ja pensa en la pròxima carrera, la d’avui, amb el segon gegant d’aquesta Copa d’Europa.D’altra banda, el temps dificulta els entrenaments de Cande Moreno a la Copa del Món de descens femení a Lake Louise. Només s’ha pogut celebrar un únic entrenament oficial i l’andorrana en va poder formar part, amb la 56a posició amb 2’00”79, a 8”83 del millor registre, que corresponia a la italiana Sofia Goggia, amb 1’51”96.