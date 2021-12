La capital atorga 400.000 euros en subvencions per a les entitats

El comú d’Andorra la Vella manté l’aportació econòmica per al curs 2021-2022

El comú d’Andorra la Vella ha atorgat les subvencions per al curs 2021-2022, publicades ahir al BOPA, per un valor de 400.000 euros i concedides a 23 entitats que duen a terme la seva activitat a la capital. Així, la corporació manté enguany el volum d’ajuts, amb la voluntat de donar un impuls als clubs i federacions adscrits a la parròquia.



Les ajudes han anat destinades, per tant, a les entitats que realitzin activitats esportives a Andorra la Vella amb una durada anual o puntual que incideixen en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de