El perímetre del MoraBanc, magolat per les baixes

El club, en espera de conèixer l’abast de la lesió de David Jelinek

Encara sense un diagnòstic clar per la lesió de David Jelinek i amb Sergi García i Andrew Crawford a la recta final de la recuperació, el MoraBanc Andorra afrontarà el partit de dissabte al Poliesportiu davant el Monbús Obradoiro amb el joc exterior curt d’efectius.



El contratemps al turmell que DJ va patir en el partit de dilluns amb la selecció de la República Txeca davant Lituània, corresponent a la fase de classificació per al Mundial, no pinta gens bé i és evident que està descartat per enfrontar-se a l’equip gallec. Tampoc arribaran, malgrat la gairebé total recuperació, ni Sergi García