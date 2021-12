Caminal-Vinyes-Guillamet tornen a les 4 Hores de Lleida

Actualitzada 02/12/2021 a les 05:54

Amb el clar objectiu de lluitar per un triomf que en les últimes temporades se’ls ha negat, l’equip format per Melchor Caminal, l’andorrà Joan Vinyes i Quin Guillamet es presenta a les 4 Hores de Lleida 22è Open resistència off-road. L’equip de Baporo Motorsport pilotarà un Volkswagen Golf 2.0 a la cita que, novament, abaixarà el teló al calendari català de resistència sobre terra. L’escenari de la prova serà com de costum el Circuit de Lleida i, en principi, el traçat tindrà un aspecte completament diferent a altres anys a causa de les pluges caigudes durant els últims dies.Mai en les sis ocasions que han corregut formant equip el Baporo Motorsport ha sumat el triomf, tot i que Joan Vinyes ha aconseguit la victòria en aquesta prova en tres ocasions (2006, 2009 i 2013). “Ho tornarem a intentar, ens esforçarem al màxim per aconseguir-ho, però la veritat és que no és fàcil. És una competició molt dura, tant per als pilots com per a les mecàniques”, van comentar els tres pilots.