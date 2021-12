El Trofeu Nadal tancarà l'activitat de l'any 2021

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:40

El pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany acull dissabte el Trofeu Nadal, campionat organitzat per la Federació Andorrana de Karate i que abaixarà el teló de l’any 2021. El trofeu és un campionat que es realitza només en la modalitat de kata [no de kumite] i fet a mida per a la base dels karatekes de la federació.