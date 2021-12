Andorra s'estrenarà a Irlanda en relleu mixt d'un Europeu de cros

Andorra participarà per primera vegada en la modalitat de relleu mixt absolut en un Campionat d’Europa de cros. Serà el 12 de desembre, a Dublín (Irlanda), en la 27 edició de la cita, en què el seleccionador, Marcos Sanza, ha completat ja la llista de convocats. En relleu mixt els escollits són Aina Cinca, Xènia Mourelo, Carles Gómez i Pol Moya, i cada atleta ha de córrer 1.500 metres. Sanza considera que serà una excel·lent ocasió per seguir obtenir experiència en una prova que és molt competitiva.



En la categoria sub 23, Nahuel Carabaña participarà en el quart Europeu de cros