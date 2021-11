Actualitzada 29/11/2021 a les 06:35

L’Enfaf Construccions Modernes segueix sense conèixer el triomf a la Tercera Divisió de futbol sala i va empatar 1-1 contra el Comtat d’Urgell al pavelló del Centre Esportiu de la FAF a la Massana. El conjunt de Jonathan Pérez va gaudir d’ocasions clares a la primera meitat per avançar-se, com un tir d’Arnau al pal, però qui va marcar primer, ja a la segona part, van ser els visitants. A quatre minuts pel final, Guillem Castro va marcar després d’un servei de banda, per fer l’1-1 que acabaria sent definitiu.Els tricolors segueixen últims amb tres punts, i no tornaran a jugar fins al 18 de desembre, quan rebin el Molins 99.