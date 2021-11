Els tricolors es desfan del Verfeilloise i tornen a guanyar després de quatre partits

El VPC Andorra va trencar la mala dinàmica i va tornar a vèncer després de quatre derrotes seguides en superar per 40-30 el US Verfeilloise Sect Rugby a l’Estadi Nacional a la novena i última jornada de la primera volta de la Divisió d’Honor d’Occitània. El conjunt visitant arribava a l’Estadi Nacional com a segon classificat i amb només una derrota, però va sucumbir davant el bon joc dels tricolors, que van encarrilar el partit abans d’arribar al descans, tot i que una desconnexió al tram final va deixar un marcador més igualat que el que es va veure sobre