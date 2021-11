Vicky Jiménez Kasintseva cau a les semifinals de Yucatán

Actualitzada 28/11/2021 a les 12:15

Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada a les semifinals del Mundial juvenil de Yucatán i no podrà revalidar el títol aconseguit el 2019 (l’any passat no va fer-se el torneig per la pandèmia). La tenista, primera cap de sèrie del campionat i número 1 del món júnior, va perdre en un duel intens contra la txeca Brenda Fruhvirtova en tres sets (2-6, 6-4 i 4-6).A Jiménez va costar-li entrar dins del partit, i va veure com la jove txeca de 14 anys la superava a la primera mànega, tot i que va poder reaccionar per empatar el matx a un set. Al parcial definitiu, la del Principat va trencar el servei a Fruhvirtova pel 4-3 i semblava que encarrilava el matx, però la txeca va respondre amb un altre break, va conservar el seu servei, i va acabar sentenciant el duel amb un altre trencament a Vicky Jiménez per sentenciar el partit amb el 6-4 i classificar-se per a la gran final.