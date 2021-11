Actualitzada 28/11/2021 a les 06:25

L’Enfaf Construccions Modernes va sumar el primer triomf de la temporada després d’imposar-se per 6-2 al CF Verdú-Vall del Corb al camp de la Federació Andorrana de Futbol de la Massana.Les tricolors arribaven penúltimes a la classificació, i van superar les catalanes, que encara no han puntuat en el que va de curs. Sònia Carrancà, després d’una falta, va obrir el marcador per les locals, i les visitants van empatar poc després, tot i que Ariana va tornar a capgirar el marcador. A la represa, les catalanes van empatar de penal, però els gols de Maria da Cruz, Erica Gonçalves i Marina Fernàndez (2) van sentenciar el duel.