Irineu Esteve i Carola Vila continuen a Noruega

Irineu Esteve i Carola Vila començaven divendres passat les primeres curses de la temporada sobre neu a Gaalaa, Noruega amb les proves FIS de la Copa Noruega. Aquest diumenge han tancat aquest bloc amb les segones carreres del cap de setmana per als dos, segons informa la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) en un comunicat. Aquestes són curses emmarcades dins del procés de rodatge en la competició d'alt nivell de cara a les pròximes cites de la Copa del Món.En dones, Carola Vila competia als 10 km en estil clàssic amb un bon nombre de corredores de primera línia, especialment noruegues. L'andorrana ha finalitzat en la 36a posició a 2.03,6 de la vencedora, la noruega Silje Theodorsen. En la cursa masculina, amb més de 159 corredors, Irineu Esteve ha finalitzat en la 48a plaça a 2.08,9 del guanyador, el noruec Martin Loewstroem Nyenget. Esteve ha trencat un dels bastons en cursa, la qual cosa l'ha fet perdre entre 15 i 20 segons.La FAE recorda que tant Vila com Esteve tenen previst ara disputar la Copa del Món de Lillehammer, que se celebrarà del 3 al 5 de desembre a l'estació noruega.Roger Puig ha estat al mes de novembre entrenant als Alps d’Itàlia i Àustria buscant la millor preparació possible per l’inici de la temporada, segons informa la FAE que recorda que aquest cap de setmana ha començat per a ell la competició, amb curses dissabte i diumenge.La jornada de dissabte va ser més profitosa que la de diumenge, però la sensació dins de l’equip segueix sent molt positiva. Tot i les mesures anti-Covid d’Àustria, l’andorrà va poder competir a les dues Copes d’Europa d’eslàlom de Resterhöhe. El dissabte es va celebrar la primera de les curses. Puig va ser 6è a la primera mànega i a la segona va poder acabar 5è, sent un molt bon resultat per a les primeres curses de la temporada. El podi el van formar el rus Alexei Bugaev, l’austríac Thomas Grochar, i el suís Thoms Pfil.El següent eslàlom, celebrat diumenge, va començar amb un 5è lloc a la primera mànega, però a la segona, a la meitat del traçat, una enforquillada va deixar fora de la competició l’andorrà, que torna a Andorra. La pròxima cita de Puig, segons informa la federació, seran les Copes del Món de Saint Moritz, el pròxim 17 de desembre.