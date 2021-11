Actualitzada 28/11/2021 a les 12:16

El VPC Andorra femení va sumar a Cornellà la tercera victòria en tres partits a la Primera Catalana després d’imposar-se 7-35. Amb aquest triomf, les noies de Dani Raya van sumar també bonus ofensiu i tancaran l’any com a líders, ja que no tornaran a jugar fins al 29 de gener quan visitin el camp del CEU.A les tricolors els va costar entrar al partit, però van poder avançar-se 0-6 gràcies a dos cops de càstig anotats per Cristina Modesto, marcador amb què es va arribar al descans. A la represa, però, les noies de Dani Raya van exhibir tot el seu potencial ofensiu i no van donar cap opció al CRUC-RC Cornellà després d’anotar dos assajos en cinc minuts gràcies a Nàdia Olm i a Naima Perisse.Les catalanes van retallar diferències amb un assaig d’Anastasia Tarannikova que ella mateixa va transformar, però el VPC va seguir fent-se fort en atac i va sentenciar el duel amb tres assajos més obra de Noa Sànchez (2) i Nàdia Olm per deixar el marcador en el definitiu 7-35.El tècnic de les tricolors, Dani Raya, va manifestar després del partit que “la valoració és molt positiva, com sempre, ens costa una mica entrar a la primera part i agafar el ritme de joc, però hem corregit moltes errades de la setmana passada, especialment en defensa, i a la segona part hem pogut fer el nostre joc”.