Actualitzada 28/11/2021 a les 11:13

L’FC Andorra va sumar la primera victòria de la temporada lluny de l’Estadi Nacional després d’un triomf in extremis a la Nova Creu Alta contra el CE Sabadell gràcies a un gol d’Adri Vilanova al minut 89. En un duel més aviat gris, i amb poca determinació per part dels tricolors, els homes d’Eder Sarabia van saber aguantar els pocs instants en què els locals van pressionar, i van sentenciar al tram final.El duel va arrencar amb el guió previst, amb els tricolors monopolitzant la pilota i fent malabars per no prendre mal degut al mal estat de la Nova Creu Alta. Els arlequinats, en canvi, buscaven sortir i sorprendre la defensa andorrana, i a punt van estar de fer-ho als vuit minuts amb un tir llunyà de Facu García que va sortir fregant la creueta de la porteria defensada per Nico Ratti. L’FC Andorra intentava fer mal per l’esquerra aprofitant les arribades de Martí Vilà, tot i que un parell de les centrades que va provar el jugador de Berga no van trobar rematador més enllà d’un gol anul·lat a Zourdine per un clar fora de joc, i van ser els locals qui van tornar a tenir l’oportunitat d’avançar-se amb un nou xut exterior, en aquest cas d’Aguza, que va sortir llepant la fusta.Els tricolors van fer una passa endavant a la recerca del gol, però els costava molt generar ocasions clares i només van apropar-se amb dos tirs llunyans de Zourdine i Carlos Martínez, mentre que els locals van tornar a provar-ho des de l’exterior amb un xut de Planas que va aturar Ratti en dos temps i que va fer que el duel arribés sense gols al descans.A la represa, el conjunt d’Eder Sarabia va posar una marxa més i va mostrar-se més profund, gràcies sobretot a les internades de David Martín, tot i que Carlos Martínez no va acabar de mostrar-se encertat per obrir el marcador. L’efervesència tricolor va anar baixant, i els canvis van donar més energia als sabadellencs, que van estar a punt de marcar després d’una acció de fortuna després que Vilanova, intentant refusar un tir dels locals, fes un misto que va enverinar-se i que va obligar Nico Ratti a treure una mà providencial per evitar l’1-0.Tots dos tècnics van moure la banqueta, però el duel va anar caient a poc a poc en ritme fruit del cansament a totes dues bandes. Van ser els tricolors, però, els que van acabar collant, i de tant buscar-ho al tram final, van poder obtenir la recompensa del gol i dels tres punts, els primers lluny de l’Estadi Nacional. Ivan Gil va xutar a porteria després d’un córner, i Adri Vilanova va aprofitar el mal refús del porter local, Kike Royo, per caçar la pilota a l’àrea petita i fer el 0-1 que va donar els tres punts a l’equip.Els tricolors afronten ara una setmana amb doble partit amb la disputa de la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra el Náxara a domicili (dimarts, 18.30 hores), i el retorn a l’Estadi Nacional per veure’s les cares amb la Real Balompédica Linense a la 15a jornada de la Primera RFEF (diumenge, 17.00 hores).Els triclors segueixen acusant la falta d’efectivitat en atac i necessiten generar moltes ocasions per poder foradar la xarxa dels equips contraris.Ni molt menys el Sabadell va assetjar la porteria tricolor, però a les oportunitats més clares, va apareixer el porter per evitar la diana dels locals.Igual que en altres ocasions els triclors s’han vist perjudicats, ahir, la sort va ser per a l’FC Andorra, aprofitant l’errada per segellar els tres punts.