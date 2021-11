Vicky Jiménez passa a semifinals a Yucatan

Actualitzada 27/11/2021 a les 11:59

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se la matinada de divendres per a les semifinals de la Copa Mundial Yucatán de categoria júnior, en què la tennista del Principat és la vigent campiona, el 2019 (l’any passat no va celebrar-se a causa de la pandèmia), i primera cap de sèrie del quadre, després de derrotar la nord-americana Clervie Ngounoue (sisena cap de sèrie) per un ajustat 4 a 6, 6 a 4 i 6 a 4.La tennista dels Estats Units va arrencar amb un pèl més de precisió i va poder endur-se la primera mànega davant de Vicky Jiménez, però a poc a poc la del Principat es va anar notant millor sobre la terra batuda del Club Campestre de Yucatán, a Mèxic. Al segon set, va seguir la lluita ferotge entre les dues competidores, tot i que Jiménez va aprofitar la seva clarividència en els moments clau per endur-se el parcial i tornar a igualar el partit a un set. A la mànega definitiva, Vicky Jiménez Kasintseva va seguir duent el ritme i va poder sentenciar el duel davant d’una Clervie Ngounoue que va vendre molt cara la derrota.A la semifinal, prevista per a aquesta matinada, la tennista andorrana jugarà contra la txeca Brenda Fruhvirtova (quarta cap de sèrie), mentre que l’altra semifinal enfrontarà les caps de sèrie número dos i número tres del campionat, la croata Petra Marcinko i la txeca Linda Fruhvirtova, respectivament.