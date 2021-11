Actualitzada 27/11/2021 a les 11:01

L’FC Andorra visita aquesta tarda el nou CE Sabadell (19.00 hores) amb l’objectiu de sumar la primera victòria de la temporada lluny de l’Estadi Nacional i tornar a vèncer després de dues jornades sense aconseguir-ho per no allunyar-se de la cinquena posició, l’última que dona l’opció de disputar el play-off d’ascens a la Segona Divisió del futbol professional espanyol. Al davant es trobarà un equip que serà una incògnita total, ja que el conjunt arlequinat va destituir Antonio Hidalgo després de caure 3 a 0 contra el filial del Reial Madrid la setmana passada, i va confiar les regnes de la banqueta, precisament, a un exmadridista, el campió d’Europa amb el club blanc i també exjugador del Racing de Santander Pedro Munitis, que intentarà fer revifar un equip que està cridat a estar a les posicions capdavanteres a la classificació, però que actualment és el dissetè i ocupa un dels llocs de descens a la Segona RFEF.Conscient de la revolució que suposa un canvi a la banqueta, el tècnic tricolor, Eder Sarabia, va explicar ahir a la prèvia del duel que “és un equip preparat per estar amunt i el canvi d’entrenador pot ser un punt d’inflexió”, a més d’assenyalar que “hem buscat informació de quan Munitis entrenava el Badajoz i el Racing de Santander, i també hem analitzat el partit que vam jugar a la pretemporada i el comportament dels seus jugadors els últims partits tenint sempre en compte les senyes d’identitat del nou entrenador”. Però més enllà del que puguin trobar els tricolors a la banda del Sabadell, l’entrenador basc va afirmar que l’equip “està centrat a mostrar la millor versió i som conscients del fet que estem davant d’una nova oportunitat més per demostrar l’equip que som”.De cara al duel d’aquesta tarda, Eder Sarabia haurà de fer diversos canvis a l’alineació titular, ja que no podrà comptar amb Hector Hevel, sancionat, ni amb Rubén Enri, Roger Riera ni Marc Pedraza, tots ells amb problemes físics.