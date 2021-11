Actualitzada 27/11/2021 a les 06:41

Les noves mesures per contenir la Covid-19 impulsades pel Govern, com ara que les competicions federades tancades es juguin amb mascareta si no hi ha control d’accés, van ajornar la jornada de la Lliga Viatges Pantours, en espera que la FAF informi els clubs del nou protocol.