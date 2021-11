L'altre Dakar també és 'tricolor'

Actualitzada 26/11/2021 a les 11:11

A l’edició del 2021, Despres va participar amb un projecte especial anomenat Gen-Z, que té com a finalitat construir un vehicle que es propulsi només amb vapor d’aigua i hidrogen i que pugui competir el 2023 al Dakar. Per aquesta aventura, el corredor francès va tenir com a copilot l’aventurer sud-africà Mike Horn, i l’objectiu principal era obtenir informació per a la creació del nou vehicle. Despres i Horn ja havien fet fet parella el 2020, en aquest cas amb un cotxe de combustió fòssil.



El Ral·li Dakar 2022 tindrà aroma andorrana, però ja no tan sols per la participació d’Albert Llovera, Margot Llobera o els residents Cyril Despres, Joan Barrera o Adrien van Beveren, sinó també per l’altre Dakar, i és que el Principat tindrà representació des de l’1 de gener a l’Aràbia Saudita en papers tan diversos com caps d’equip, Team media, membres de l’organització i, fins i tot, director.El gal David Castera resideix a la Massana des de fa uns anys i ocupa des del 2020 la posició de director del Ral·li Dakar en substitució d’Etienne Lavigne. Des del país, prepara un dels secrets més ben guardats, el recorregut de la cursa, que en el cas de la propera edició es donarà a conèixer aquest mateix diumenge. La seva trajectòria en el Dakar ve de lluny, ja que va participar-hi a la categoria de motos a la dècada dels noranta, i va tornar-hi uns anys després com a copilot del també resident Cyril Despres en cotxes, amb qui va aconseguir la tercera posició el 2017. Dintre de l’organització de la prova hi haurà més representació tricolor amb Claudi Ribeiro, Leite, que després d’estrenar-se l’any passat al ral·li més dur del món repetirà aquesta edició.També hi haurà enguany a l’altre Dakar Jordi Ginesta. Ha participat en 31 edicions de la cursa com a competidor, i la intenció era repetir enguany a l’Aràbia Saudita amb un camió d’assistència de l’equip Boucou, tot i que uns problemes físics a l’esquena el deixaran fora de combat. “Volia anar-hi a córrer, però finalment ho hauré de fer d’una altra manera”, va explicar al Diari, i és que Ginesta es mantindrà a l’estructura francesa, però el 2022 ho farà com a coordinador de l’equip gal, un dels més importants pel que fa a l’assistència dels participants. El que té clar el veterà pilot és que “si tot va bé i no tinc cap problema, la intenció és tornar l’any següent amb el camió”.Aquest també serà un ral·li per a Dani Catalán, que formarà part de la caravana de la prova com a Team media, ja que és un dels fotògrafs que seguiran la cursa del Dakar Clàssic des de dintre. Després d’alguns anys fent-ho des de fora, en aquesta edició ho farà a bord d’un Mitsubishi Montero acompanyat de Víctor Cuervo, per proveir els seus clients de les millors imatges de la prova reservada per als vehicles clàssics. De fet, ahir mateix va tornar al país després d’haver embarcat el vehicle cap a l’Aràbia Saudita.Tot i no ser competidor com a tal, com a Team media també s’integra en part dels trams que cobreixen els corredors, i explica al Diari que “en entrar a part del recorregut ens demanen un alt nivell de seguretat i gairebé amb el nostre cotxe podríem competir amb els elements que hi portarem”. I afegeix que “ens donen un punt on hem d’anar, i un cop allà tenim un codi per saber on fer les fotos”, en definitiva, “per mi és una il·lusió molt gran”.