Irineu Esteve enceta el curs a Noruega amb unes curses FIS

Actualitzada 26/11/2021 a les 12:13

Irineu Esteve enceta aquest cap de setmana la temporada amb la participació a les curses FIS de Gaalaa, a Noruega. Tot i que per a aquest cap de setmana està també prevista l’estrena de la Copa del Món a Ruka, Finlàndia, l’equip tècnic va decidir competir primer a Noruega per agafar ritme en la primera cursa del curs. El programa del cap de setmana inclou una carrera de 15 quilòmetres estil patinador avui, un esprint per demà i una altra cursa de 15 quilòmetres, en aquest cas clàssics, per diumenge.El fondista de la FAE ha realitzat una bona pretemporada per arribar a punt a l’inici de la campanya, i aquest estiu va adjudicar-se la victòria a la Copa de França i al Trofeu Sporful de roller-ski, dues de les curses per posar-se a to. A més, amb la resta de companys de l’equip de fons també va realitzar una estada a Davos (Suïssa), com a preparació de la temporada.Aquest curs 2021-2022 té els Jocs Olímpics d’hivern de Pequín com a principal repte per a Esteve, en un any en què l’objectiu del fondista serà fer un pas endavant i obtenir més regularitat a les places capdavanteres de la Copa del Món. De fet, Esteve va explicar fa unes setmanes que “fa dos anys que potser ens hem estancat una mica pel que fa al nivell. Ara faltaria fer un pas més i poder ser més regulars en les posicions capdavanteres”.A més d’Irineu Esteve, a les curses FIS de Gaalaa també hi serà Carola Vila, que s’estrenarà avui amb la prova dels 10 quilòmetres estil patinador. La fondista alternarà durant aquest curs proves de la Copa del Món i de la Copa d’Europa.