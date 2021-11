Actualitzada 26/11/2021 a les 05:48

L’FC Andorra lluirà demà contra el Sabadell a la Nova Creu Alta un braçalet de capità especial per commemorar el 25-N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. El braçalet és una iniciativa conjunta de l’entitat tricolor i de Gol Solidari, i posteriorment es farà una subhasta per obtenir fons.