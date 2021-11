Vinyes i Mercader, obligats a abandonar quan eren líders

Actualitzada 23/11/2021 a les 06:56

La parella formada per l’andorrà Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S), una vegada més, no van tenir la sort de costat per guanyar una prova de l’ERC2. Quan eren líders destacats de la classificació provisional de la categoria i s’estava disputant la part final de la penúltima cronometrada de la 45a edició del Ral·li Illes Canàries es van veure obligats a deixar la cursa.El tàndem del #24 de l’equip Suzuki Ibèrica es va situar al capdavant de la classificació després de la primera especial, posició que van mantenir fins que el canvi de velocitats del Suzuki Swift R4lly va dir prou i Vinyes-Mercader no van tenir cap opció de completar la prova. Una vegada a l’assistència, el pilot andorrà estava decebut per haver abandonat el ral·li tan a prop del final i en una posició tan favorable. “Hem de tornar al tòpic, les carreres són així d’injustes”, va comentar.