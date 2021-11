Nahuel Carabaña acaba setè al Campionat d'Espanya de cros sub 23

Actualitzada 23/11/2021 a les 07:00

Nahuel Carabaña va finalitzar en setè lloc al Campionat d’Espanya de cros sub 23, que es va disputar diumenge a l’històric enclavament de les ruïnes d’Itàlica, a la localitat de Santiponce, a Sevilla.L’atleta andorrà va realitzar una gran cursa per iniciar la temporada i va posar el seu gra de sorra per ajudar el seu equip, el Playas de Castellón, a adjudicar-se el Campionat d’Espanya per equips. En la categoria sub 23 van competir 130 atletes, efectuant un recorregut de 7,920 quilòmetres per les runes d’Itàlica i el seu entorn. Carabaña, en una cursa molt seriosa, va aturar el crono en 24 minuts i 18 segons, a 34 segons del vencedor, Adam Maijó, que va entrar amb un temps de 23’44”. El Playas de Castellón es va anotar sis victòries en les diferents categories en què va participar.