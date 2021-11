Albert Llovera disputarà el Dakar 2022

Estaremos en el Dakar 2022 con este “aparato” Hemos trabajado y estos últimos 3 meses no sabia ni donde me despertaba xq de soñar, soñaba y soñaba xq confió con lo que hago y n los que me rodean “En el deporte, como en la vida, no existen limites cuando uno cree en si mismo”. pic.twitter.com/iNZqyfa0Tj