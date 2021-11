Xavi Jové i Xènia Mourelo guanyen el Duatló Andorra

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:58

Xavi Jové i Xènia Mourelo, en les categories masculina i femenina respectivament, es van imposar ahir en la primera edició del Duatló Andorra. A la prova esprint, Francesc Carmona va ser el més ràpid a les quatre voltes al circuit de 1.250 metres, però Jové en bicicleta va remuntar i es va endur la competició amb un crono de 56’22” per davant de Carmona i Josep Tatay. En noies, Xènia Mourelo va ser la més ràpida corrent, però va patir sobre la bicicleta i va ser superada per Lea Anción, tot i que va aconseguir imposar-se en el duatló mostrant-se superior en la cursa a peu. Mourelo va completar el traçat amb un temps d’1 h 07’ 28” per davant de Lea Anción i Laura Muñiz, que van completar el podi amb la segona i tercera posició, respectivament.La prova, organitzada pel Club Triatló Andorra, i amb sortida i arribada al Parc Central, va tenir prop d’un centenar de participants.