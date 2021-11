Una avaria a la moto deixa sense opcions Cardelús a la darrera cita

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:54

Una avaria que va provocar que es calés foc a la seva moto va acabar amb la participació de Xavi Cardelús a l’última cursa del Moto2 European Championship que es va disputar ahir al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana. El pilot andorrà sortia des de la segona fila de la graella i estava obligat a fer una doble penalització de long lap al llarg de les primeres voltes, però ni tan sols va tenir temps de complir amb la sanció perquè l’avaria va acabar amb la seva cursa quan tot just havia cobert les dues primeres voltes al traçat valencià després d’haver fet una bona sortida i ocupava la setena posició. Així, Cardelús no va tenir opció de lluitar per la tercera posició final de l’Europeu que s’estava disputant amb el pilot alemany Lukas Tulovic i ha acabat ocupant la quarta posició amb els 102 punts que ja tenia acumulats.