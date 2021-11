Un hat-trick d'Artigas dona el lideratge a l'Inter Escaldes

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:52

Gerard Artigas es va erigir en el gran protagonista de la jornada 8 de la Lliga Multisegur a l’aconseguir els tres gols que van permetre a l’Inter Escaldes superar ahir l’Ordino (3-0). Amb aquesta victòria i amb el partit entre l’FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma ajornat fins al desembre, els escaldencs reprenen el lideratge de manera provisional. D’altra banda, la UE Engordany es va desfer del CE Carroi per 1-4 i remuntant el partit que s’havia posat en contra amb un matiner gol d’Abdel El Bachir al minut 5. En l’altre partit de la jornada, la UE Sant Julià va superar per 1-0 l’Atlètic Escaldes en un partit molt disputat i resolt per un gol de Bacari al minut 66 i que va donar la victòria a l’equip lauredià.