El MoraBanc perd a domicili al tram final contra el Baskonia en un duel amb alternatives

El MoraBanc va sumar la setena derrota a l’ACB per 83-77 a la pista del Baskonia. Els tricolor van fer un duel seriós en què potser van merèixer més, però es van veure condemnats al tram final presos de 18 pilotes perdudes i 17 rebots ofensius pels bascos. El duel va arrencar espès amb els tricolor patint per moure la pilota i trobar bones opcions de llançament. En un primer instant van poder contenir els locals, tot i que a poc a poc van anar aflorant la seva qualitat, tot i que els homes d’Ibon Navarro no s’arronsaven i s’aconseguien