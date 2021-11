Vicky Jiménez es planta a les 'semis' de Montevideo

La seva rival serà Panna Udvardy, a qui ja va guanyar a Goiás

Vicky Jiménez Kasintseva segueix amb un esplèndid estat de forma i la matinada de divendres a dissabte va aconseguir el bitllet per a les semifinals del W125 Montevideo Open després de desfer-se en dos sets de la colombiana Emiliana Arango, 267 del món, per 7-5 i 6-2. Un cop més, Jiménez va demostrar la seva fortalesa mental i va aixecar un primer set que se li va ennuegar quan, després de perdre tres vegades el servei, li va remuntar un 3-5 a Arango aconseguint quatre jocs consecutius. La segona mànega va ser més plàcida per a l’andorrana que, sense notar