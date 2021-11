Vicky Jiménez cau davant Udvardy i es queda sense la final a Montevideo

Actualitzada 21/11/2021 a les 13:51

Vicky Jiménez Kasintseva no podrà disputar la final del W125 Montevideo Open en caure aquesta matinada davant l'hongaresa Panna Udvardy, 115 del rànquing WTA, en tres sets 7-5, 1-6 i 2-6 en 2 hores i 8 minuts. L'andorrana s'ha mostrat molt ferma a la primera mànega, amb capacitat de remuntar, després d'aixecar un 2-4 en contra i quan el marcador estava igualat a cinc jocs, s'ha anotat dos de consecutius que li ha permès tancar el set. Els dos següents, Vicky ha acusat tot el cansament acumulat dels darrers partits i ha claudicat davant Udvardy per 1-6 i 2-6 en dues mànegues on l'andorrana ha perdut diverses vegades el seu servei.