L’FC Andorra encaixa el primer revés a l’Estadi Nacional en un partit condicionat per l’expulsió d’Hevel

Hi ha derrotes difícils d’entendre i d’argumentar i la primera de l’FC Andorra a l’Estadi Nacional en va ser un exemple de llibre. Després de sobreposar-se a una més que discutible expulsió d’Hevel, i a certs imponderables, i estrenar el marcador quan faltaven només 8 minuts, l’Alcoià, inèdit fins al minut 85, va entrar en combustió i en dos rampells va tallar el cable i va desendollar els tricolors (1-2).

Sense Aguado ni Molina de sortida, Sarabia va apostar per un triangle invertit en la creació, amb Riverola i Bover com a vèrtexs i amb Hevel com a punta. El 7