Andorra esborra Alemanya i acaba cinquena l'Europeu

Actualitzada 21/11/2021 a les 06:45

La selecció va aconseguir una meritòria cinquena plaça final al Campionat d’Europa de Paredes (Portugal). Els tricolors es van desfer d’Alemanya en el partit pel cinquè i sisè lloc per 1 gol a 5 en un partit molt complet i on a la mitja part ja dominaven per 0 a 5 amb gols de Gerard Miquel, Bernat Picanyol, Oriol Antequera i un doblet d’Arnau Dilmé. A la represa, el cansament ja es va fer més palès, però els andorrans no van tenir problemes per assegurar el triomf. “Ens ha sortit rodó i hem demostrat tenir més qualitat que ells”, va comentar el seleccionador Wiffy Balart. A més, va afegir que “estem molt contents perquè veníem amb l’objectiu de ser cinquens i ho hem aconseguit i, a més, hem pogut treure un empat contra França”.