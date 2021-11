Vicky Jiménez sap patir i accedeix als quarts de final

En un partit agònic de quatre hores supera l’argentina Carlé

Vicky Jiménez Kasintseva va aconseguir classificar-se per als quarts de final del WTA 125 Montevideo Open després de superar en tres sets l’argentina María Lourdes Carlé, de 21 anys i 261a del rànquing WTA, en un partit agònic de quatre hores.



La tennista andorrana va saber patir, suar de valent i va mostrar una maduresa mental impressionant per tenir només 16 anys. En un partit etern que es va allargar 3 hores i 50 minuts, Vicky va acabar fent claudicar Carlé per insistència, eficàcia i psicologia. Les tres mànegues es van definir d’una manera molt ajusta i amb intercanvis de cops