Vicky Jiménez jugarà aquesta mitjanit les semifinals de Montevideo

Actualitzada 20/11/2021 a les 12:43

Vicky Jiménez Kasintseva segueix amb un esplèndid estat de forma i aquesta passada matinada ha aconseguit el bitllet per a les semifinals del W125 Montevideo Open després de desfer-se en dos sets de la colombiana Emiliana Arango per 7-5 i 6-2. L'andorrana, de només 16 anys i que ja es troba al lloc 252 del rànquing WTA, s'enfrontarà aquesta mitjanit a la hongaresa Panna Udvardy -a la que va derrotar en la final de Goiàs-, cap de sèrie número tres i 116 del món, per intentar accedir a la seva segona final professional consecutiva.