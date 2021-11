L'FC Andorra encaixa la primera derrota a l'Estadi Nacional (1-2)

Actualitzada 20/11/2021 a les 19:52

L'FC Andorra ha patit la primera derrota de la temporada a casa després de caure al darrer sospir contra l'Alcoià per 1-2 al minut 93. El partit ha quedat condicionat al minut 40 quan Hector Hevel ha estat expulsat amb vermella directa per una suposada agressió a Primi i per un gol legal de Carlos Martínez que ha estat invalidat per fora de joc per l'àrbitre del partit, Cambronero González. A la represa, tot i jugar amb 10, l'Andorra ha seguit disposant de les millors opcions i ha mantingut la personalitat suficient com per avançar-se al minut 82 amb un gol de Riverola. Quan tot feia pensar que el triomf es quedaria a l'Estadi Nacional, Primi ha empatat al minut 88 i al 93, en una acció afortunada, Antón ha signat l'1-2 definitiu i la derrota, massa cruel, per a l'FC Andorra.