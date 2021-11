Kaabdalis i Bonneval acullen les primeres curses de la temporada d'esquí alpí

Actualitzada 20/11/2021 a les 17:33

La temporada per als més joves de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha començat avui amb les curses de Kaabdalis (Suècia) i Bonneval (França).A Kaabdalis s’ha disputat un eslàlom amb Carla Mijares i Íria Medina. Mijares no pogut completar la segona mànega, mentre que Medina no ha acabat la primera. En la primera baixada, Mijares ha marcat el 28è temps amb 53.21, a 3.59 del millor registre. En la segona, Mijares no ha arribat a meta. Demà es disputa un segon eslàlom FIS a l’estació sueca.Pel que fa a la cursa de Bonneval, l’equip U19 de l’EEBE de la FAE ha competit a aquesta cita de categoria FIS Citadine, en la disciplina d’eslàlom. La victòria ha estat per al canadenc Raphael Lessard, amb 1.23.14. El millor andorrà ha estat Jaume Núñez, en la 43ª posició amb 1.31.02, a 7.88, mentre que 44è ha estat Pere Cornella, amb 1.31.06, a 7.92. Per la seva part, Cerni Gil ha finalitzat 46è amb 1.31.23, a 8.09, mentre que Enzo Fuentes ha sigut 61è amb 1.33.38, a 10.24 i Nicolas Piccino 73è amb 1.37.72, a 14.58.