Joan Vinyes i Jordi Mercader volen pujar al podi al Ral·li Illes Canàries

Actualitzada 20/11/2021 a les 06:51

Les instal·lacions de l’Estadi de Gran Canària seran el centre neuràlgic del 45è Ral·li Illes Canàries, prova que tancarà el Campionat d’Europa de l’especialitat (ERC), a més de ser vàlida per a Supercampionat d’Espanya de ral·lis (S-CER). L’andorrà Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S #24) segueixen tenint el podi com a objectiu principal a complir. Després del lapsus de la cita hongaresa, Vinyes-Mercader continuen ferms en el propòsit de disputar-lo fins al final i remuntar fins a la tercera plaça de la classificació final del campionat. Amb tota seguretat, la lluita serà molt disputada entre els tres equips que encara tenen opcions d’ocupar el tercer. “És un ral·li molt variat i no és fàcil d’adaptar-s’hi. Farem tot el que depengui de nosaltres per aconseguir aquest objectiu.”