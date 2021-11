Cardelús cau en la primera jornada d'entrenaments

Actualitzada 20/11/2021 a les 06:54

Xavi Cardelús va patir ahir una caiguda en la primera jornada d’entrenaments lliures de cara a la cursa que tanca l’Europeu de Moto2 i que se celebra aquest cap de setmana al circuit Ricardo Tormo de Xest (València). Al matí, quan la pista estava molla, Cardelús va fer cinc voltes per obtenir sensacions i va fer el cinquè millor temps. A la tarda la pista estava molt millor, però no seca del tot al principi, i quan l’andorrà tenia el tercer millor registre va trepitjar un bassal al primer revolt i va caure. “A causa de la caiguda tinc molèsties al coll que espero que no m’afectin avui als classificatoris”, va apuntar Cardelús.